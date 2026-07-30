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Льготное кредитование запустят для авиаперевозчиков по закупке МС-21 - РИА Новости, 30.07.2026
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17:09 30.07.2026 (обновлено: 17:33 30.07.2026)
Льготное кредитование запустят для авиаперевозчиков по закупке МС-21

Мишустин: для авиаперевозчиков запустят льготное кредитование по закупке МС-21

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНовый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310
Новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для российских авиаперевозчиков запустят льготное кредитование при закупке самолетов МС-21, сообщил Михаил Мишустин.
  • Финансированием обеспечено производство 18 самолетов МС-21, и важно не допустить остановку конвейера для выполнения планового заказа до 2035 года.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Льготное кредитование запустят для российских авиаперевозчиков по закупке самолетов МС-21, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании по авиастроению.
Он напомнил, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов докладывал главе государства о том, как идет сборка российских лайнеров МС-21 и что необходимо для обеспечения стабильной загрузки мощностей. По итогам той встречи был дан ряд поручений, в том числе правительству.
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"Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов и, конечно, важно не допустить остановку конвейера, принять соответственно все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолеты", - заявил Мишустин.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года. Глава "Аэрофлота" в свою очередь отмечал, что авиакомпания согласовала с производителем контракт на лизинг 90 самолетов МС-21, а также контракт на их послепродажное обслуживание.
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МС-21ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСергей ЧемезовРостехАнтон АлихановОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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