Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

Мирошник рассказал о применении Киевом мин против гражданских объектов

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Киевский режим массово использует противопехотные мины и взрывные устройства против гражданских объектов России.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киевский режим массово использует противопехотные мины и взрывные устройства против гражданских объектов России, в частности, начал с помощью БПЛА разбрасывать в Кременском округе ЛНР противопехотные мины "новые лепестки", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он уточнил, что Украина в 2025 году заявила о выходе из "Оттавской конвенции", запрещающей производство и использование противопехотных мин.

"Теперь Киев массово использует противопехотные мины и взрывные устройства для минирования гражданских объектов. Еженедельно приходят известия о подрывах гражданских жителей на украинских минах, что является серьезным военным преступлением", - написал Мирошник в своем Telegram-канале

Как подчеркнул дипломат, в Кременском муниципальном округе в ЛНР украинские БПЛА стали разбрасывать противопехотные мины - "новые лепестки" - на гражданских объектах.

"Их находят на территории гражданских объектов, которые посещают местные жители. Мины представляют собой пластиковый контейнер с взрывчаткой и взрывателем нажимного действия", - отметил он.