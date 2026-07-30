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Мирошник рассказал о применении Киевом мин против гражданских объектов - РИА Новости, 30.07.2026
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13:24 30.07.2026
Мирошник рассказал о применении Киевом мин против гражданских объектов

Мирошник: Киев использует противопехотные мины против гражданских объектов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Киевский режим массово использует противопехотные мины и взрывные устройства против гражданских объектов России.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киевский режим массово использует противопехотные мины и взрывные устройства против гражданских объектов России, в частности, начал с помощью БПЛА разбрасывать в Кременском округе ЛНР противопехотные мины "новые лепестки", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он уточнил, что Украина в 2025 году заявила о выходе из "Оттавской конвенции", запрещающей производство и использование противопехотных мин.
"Теперь Киев массово использует противопехотные мины и взрывные устройства для минирования гражданских объектов. Еженедельно приходят известия о подрывах гражданских жителей на украинских минах, что является серьезным военным преступлением", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул дипломат, в Кременском муниципальном округе в ЛНР украинские БПЛА стали разбрасывать противопехотные мины - "новые лепестки" - на гражданских объектах.
"Их находят на территории гражданских объектов, которые посещают местные жители. Мины представляют собой пластиковый контейнер с взрывчаткой и взрывателем нажимного действия", - отметил он.
Посол уточнил, что детонация мины может привести к серьезным ранениям, травматической ампутации конечности вплоть до летального исхода от потери крови или болевого шока.
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