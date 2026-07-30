СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Залогом установления мира на Украине могла бы стать смена нынешнего киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, мир на Украине должен быть скреплен надежными договоренностями, учитывающими национальные интересы и принципы безопасности России.