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Константинов рассказал, что будет являться залогом мира на Украине - РИА Новости, 30.07.2026
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07:45 30.07.2026
Константинов рассказал, что будет являться залогом мира на Украине

Константинов назвал смену киевского режима залогом мира на Украине

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что смена нынешнего киевского режима могла бы стать залогом установления мира на Украине.
  • По мнению Константинова, мир на Украине должен быть скреплен надежными договоренностями, учитывающими национальные интересы и принципы безопасности России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Залогом установления мира на Украине могла бы стать смена нынешнего киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"С нынешней нацистской командой в Киеве мир невозможен. И причина в том, что без военного конфликта они жить не могут, так как нелегитимны. Только смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине", - сказал Константинов.
По его мнению, мир на Украине должен быть скреплен надежными договоренностями, учитывающими национальные интересы и принципы безопасности России.
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