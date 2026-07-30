Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что смена нынешнего киевского режима могла бы стать залогом установления мира на Украине.
- По мнению Константинова, мир на Украине должен быть скреплен надежными договоренностями, учитывающими национальные интересы и принципы безопасности России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Залогом установления мира на Украине могла бы стать смена нынешнего киевского режима, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"С нынешней нацистской командой в Киеве мир невозможен. И причина в том, что без военного конфликта они жить не могут, так как нелегитимны. Только смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине", - сказал Константинов.
По его мнению, мир на Украине должен быть скреплен надежными договоренностями, учитывающими национальные интересы и принципы безопасности России.