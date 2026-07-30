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Минск запросил 33 страны о содействии расследованию геноцида в годы войны - РИА Новости, 30.07.2026
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01:03 30.07.2026
Минск запросил 33 страны о содействии расследованию геноцида в годы войны

Януш: Минск запросил 33 страны о содействии расследованию геноцида в годы ВОВ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия направила 137 запросов об оказании правовой помощи в 33 страны.
  • Запросы направлены в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
  • Генпрокуратура Белоруссии наладила международное взаимодействие с коллегами, прежде всего, в Российской Федерации.
МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Белоруссия направила 137 запросов об оказании правовой помощи в 33 страны в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил в интервью РИА Новости заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Януш.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии, в том числе факты сожжения белорусских деревень вместе с жителями.
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"Генеральной прокуратурой направлено 137 запросов в 33 государства мира об оказании международной правовой помощи в получении юридически значимой информации, в том числе касающейся деятельности на территории БССР различных немецких военных подразделений - вермахта, СС, вспомогательной полиции и так далее", - сказал Януш.
Он особо отметил, что в рамках расследования уголовного дела Генпрокуратурой Белоруссии налажено международное взаимодействие с коллегами, прежде всего, в Российской Федерации.
К настоящему времени в Верховный суд Белоруссии направлено уже восьмое в суверенной истории республики уголовное дело в отношении нацистов и их пособников по обвинению в геноциде. До этого Верховный суд Белоруссии вынес обвинительные приговоры в отношении семи карателей, действовавших в годы войны, без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых.
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БелоруссияМинскГенеральная прокуратура РФ
 
 
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