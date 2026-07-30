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Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке полуфабрикатов - РИА Новости, 30.07.2026
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23:09 30.07.2026
Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке полуфабрикатов

Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке ряда полуфабрикатов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции до конца февраля 2027 года.
  • В эксперимент предлагается включить некоторые виды мороженой рыбы, молодые сыры, творог, мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао.
  • Инициатива позволит бизнесу подготовиться к вступлению в силу обязательных требований по маркировке в этой отрасли, запланированному на 2027 год.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минпромторг России предложил продлить до конца февраля 2027 года эксперимент по маркировке ряда полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, а также включить в него ряд новых продуктов, следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством.
«
"Проект постановления направлен на продление с 31 августа 2026 г. по 28 февраля 2027 г. срока окончания эксперимента по добровольной маркировке средствами идентификации полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в пояснительной записке к документу.
В материалах отмечается, что эксперимент по маркировке такого вида продукции проводится с 24 ноября 2025 года.
Кроме того, в эксперимент предлагается включить некоторые виды мороженой рыбы, молодые сыры, включая сывороточно-альбуминовые сыры, творог, мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао.
"Инициатива позволит бизнесу подготовиться к вступлению обязательных требований по маркировке средствами идентификации в указанной отрасли, внедрение которой планируется в 2027 году", - прокомментировали в Минпромторге России.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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