Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары по украинским АЗС.
- Минобороны прокомментировало атаку фразой "Заправились с огоньком".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало удары российскими дронами по автозаправочным станциям противника фразой "Заправились с огоньком".
Российское военное ведомство опубликовало видео с ударами российских беспилотников по АЗС противника.
"Заправились с огоньком", - говорится в сообщении к видео в канале ведомства на платформе "Макс".
Видео также сопровождается надписью: "Наши дроноводы выжигают АЗС противника в режиме нон-стоп".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18