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Атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без помощи Запада, заявил МИД - РИА Новости, 30.07.2026
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19:25 30.07.2026 (обновлено: 19:30 30.07.2026)
Атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без помощи Запада, заявил МИД

МИД: атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без помощи Запада

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что атаки Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар были бы невозможны без политической поддержки Запада.
  • Она подчеркнула, что постоянная политическая поддержка стран Запада внушает Владимиру Зеленскому и его окружению ложную надежду на безнаказанность.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атаки Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар были бы невозможны без политической поддержки Запада, провоцирующей Владимира Зеленского на авантюры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что под удары Киева попадает не только сама станция, но и город атомщиков Энергодар.
"Подобные действия киевского режима были бы невозможны, если бы не имела место постоянная политическая поддержка, оказываемая ему странами Запада. Именно она внушает Зеленскому и его окружению ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые опаснейшие авантюры", - подчеркнула Захарова.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
МИД: киевский режим своей атакой на ЗАЭС подходит все ближе к опасной черте
Вчера, 19:23
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМария ЗахароваРоссияЭнергодар
 
 
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