Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что атаки Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар были бы невозможны без политической поддержки Запада.
- Она подчеркнула, что постоянная политическая поддержка стран Запада внушает Владимиру Зеленскому и его окружению ложную надежду на безнаказанность.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атаки Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар были бы невозможны без политической поддержки Запада, провоцирующей Владимира Зеленского на авантюры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что под удары Киева попадает не только сама станция, но и город атомщиков Энергодар.
"Подобные действия киевского режима были бы невозможны, если бы не имела место постоянная политическая поддержка, оказываемая ему странами Запада. Именно она внушает Зеленскому и его окружению ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые опаснейшие авантюры", - подчеркнула Захарова.