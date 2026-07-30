Атаки Киева на ЗАЭС были бы невозможны без помощи Запада, заявил МИД

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Атаки Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар были бы невозможны без политической поддержки Запада, провоцирующей Владимира Зеленского на авантюры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подобные действия киевского режима были бы невозможны, если бы не имела место постоянная политическая поддержка, оказываемая ему странами Запада. Именно она внушает Зеленскому и его окружению ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые опаснейшие авантюры", - подчеркнула Захарова.