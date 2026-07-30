Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что киевский режим атаками на Запорожскую АЭС рискует спровоцировать радиационную аварию.
- По мнению Захаровой, последствия радиационной аварии могут ощутить на себе вся Европа.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киевский режим атаками на Запорожскую АЭС подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию с вредом для Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не желая внимать голосу разума, клика Владимира Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.