МИД: киевский режим своей атакой на ЗАЭС подходит все ближе к опасной черте

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киевский режим атаками на Запорожскую АЭС подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию с вредом для Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.