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МИД: киевский режим своей атакой на ЗАЭС подходит все ближе к опасной черте - РИА Новости, 30.07.2026
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19:23 30.07.2026 (обновлено: 19:31 30.07.2026)
МИД: киевский режим своей атакой на ЗАЭС подходит все ближе к опасной черте

МИД РФ: киевский режим своей атакой на ЗАЭС подходит все ближе к опасной черте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что киевский режим атаками на Запорожскую АЭС рискует спровоцировать радиационную аварию.
  • По мнению Захаровой, последствия радиационной аварии могут ощутить на себе вся Европа.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киевский режим атаками на Запорожскую АЭС подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию с вредом для Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не желая внимать голосу разума, клика Владимира Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Вчера, 19:25
 
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