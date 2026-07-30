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МИД осудил атаку ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.07.2026
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19:21 30.07.2026 (обновлено: 19:32 30.07.2026)
МИД осудил атаку ВСУ по Запорожской АЭС

МИД: Россия осужадет атаку ВСУ по Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия осуждает попытку нанесения удара Киевом в пределах периметра Запорожской АЭС.
  • По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это проявление политики Киева по подрыву ядерной безопасности станции.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает попытку нанесения Киевом удара в пределах периметра Запорожской АЭС в четверг, это новое проявление политики Киева по подрыву ядерной безопасности станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Решительно осуждаем это нападение, ставшее новым проявлением циничной и опасной политики Банковой (улицы, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.), нацеленной на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности данной российской станции", - говорится в комментарии на сайте министерства.
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РоссияЗапорожская АЭСМария ЗахароваКиев
 
 
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