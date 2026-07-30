Россия и Киргизия намерены наращивать партнерство, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев провели встречу, на которой обсудили вопросы отношений между Россией и Киргизией.
- Подтверждено взаимное стремление сторон к дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев подтвердили стремление стран наращивать сотрудничество в духе стратегического партнерства, сообщили в МИД РФ.
"Подтверждено взаимное стремление сторон к дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.