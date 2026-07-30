Рейтинг@Mail.ru
Россия и Киргизия намерены наращивать партнерство, заявили в МИД - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 30.07.2026
Россия и Киргизия намерены наращивать партнерство, заявили в МИД

МИД: Россия и Киргизия намерены наращивать стратегическое партнерство

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев провели встречу, на которой обсудили вопросы отношений между Россией и Киргизией.
  • Подтверждено взаимное стремление сторон к дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев подтвердили стремление стран наращивать сотрудничество в духе стратегического партнерства, сообщили в МИД РФ.
Как сообщается на сайте МИД, встреча прошла в четверг по просьбе посла. Галузин и Боконтаев обсудили вопросы отношений России и Киргизии, в том числе взаимодействие на международной арене и в гуманитарной сфере.
"Подтверждено взаимное стремление сторон к дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев во время встречи в Екатеринбурге. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии
5 июля, 19:03
 
В миреРоссияКиргизияМихаил ГалузинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала