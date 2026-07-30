Краткий пересказ от РИА ИИ
- Некоторые спонсоры Киева обеспокоены риском эскалации конфликта на фоне стремлений Зеленского масштабировать столкновения и вовлечь в него как можно больше стран, заявила Захарова.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Даже некоторые спонсоры Киева обеспокоены риском эскалации конфликта на Украине на фоне стремления Владимира Зеленского масштабировать конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неслучайно уже сейчас некоторые иностранные деятели, в том числе из числа спонсоров хунты в Киеве, высказывают обеспокоенность относительно рисков неконтролируемой эскалации конфликта", - отметила Захарова.