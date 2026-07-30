Рейтинг@Mail.ru
Некоторые спонсоры Киева обеспокоены риском эскалации конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 30.07.2026 (обновлено: 17:50 30.07.2026)
Некоторые спонсоры Киева обеспокоены риском эскалации конфликта, заявил МИД

МИД: спонсоры Киева беспокоятся на фоне стремлений Зеленского к эскалации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые спонсоры Киева обеспокоены риском эскалации конфликта на фоне стремлений Зеленского масштабировать столкновения и вовлечь в него как можно больше стран, заявила Захарова.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Даже некоторые спонсоры Киева обеспокоены риском эскалации конфликта на Украине на фоне стремления Владимира Зеленского масштабировать конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что Зеленский стремится вовлечь в террористические авантюры как можно больше стран и масштабировать конфликт.
"Неслучайно уже сейчас некоторые иностранные деятели, в том числе из числа спонсоров хунты в Киеве, высказывают обеспокоенность относительно рисков неконтролируемой эскалации конфликта", - отметила Захарова.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Российский массированный удар по Украине вызвал панику во Франции
Вчера, 16:55
 
КиевУкраинаРоссияВ миреВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала