Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров регулярно указывает на угрозы Киева в отношении международной энергоинфраструктуры.
- Он привлекает внимание к террористической сущности киевского режима.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в контактах с зарубежными партнерами регулярно указывает на угрозы Киева в отношении международной энергоинфраструктуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров в публичных выступлениях и в контактах с зарубежными партнерами регулярно привлекает внимание к террористической сущности киевского режима, указывает на угрозы, которые тот целенаправленно создает для международной энергетической инфраструктуры", - сказано в комментарии на сайте ведомства.