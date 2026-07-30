Лавров регулярно указывает на угрозы Киева мировой энергетике, заявил МИД

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в контактах с зарубежными партнерами регулярно указывает на угрозы Киева в отношении международной энергоинфраструктуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.