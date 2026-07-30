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Лавров регулярно указывает на угрозы Киева мировой энергетике, заявил МИД - РИА Новости, 30.07.2026
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17:41 30.07.2026 (обновлено: 17:47 30.07.2026)
Лавров регулярно указывает на угрозы Киева мировой энергетике, заявил МИД

МИД РФ: Лавров регулярно указывает на угрозы Киева мировой энергетике

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров регулярно указывает на угрозы Киева в отношении международной энергоинфраструктуры.
  • Он привлекает внимание к террористической сущности киевского режима.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в контактах с зарубежными партнерами регулярно указывает на угрозы Киева в отношении международной энергоинфраструктуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров в публичных выступлениях и в контактах с зарубежными партнерами регулярно привлекает внимание к террористической сущности киевского режима, указывает на угрозы, которые тот целенаправленно создает для международной энергетической инфраструктуры", - сказано в комментарии на сайте ведомства.
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