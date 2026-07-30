Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ожидает от ООН адекватной реакции на атаки киевского режима по международным энергетическим цепочкам.
- Мария Захарова призвала власти США, ООН и другие международные структуры дать оценку действиям Зеленского и «приструнить» его.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия ждет от Организации Объединенных Наций (ООН) адекватной реакции на атаки киевского режима по международным энергетическим цепочкам на фоне заявлений Владимира Зеленского о якобы стремлении к прекращению огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Зеленского и приструнят его. Ожидаем того же от ООН и других международных структур. В противном случае речь пойдет о подстрекательстве киевского режима к новым злодеяниям и фактическом содействии ему", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Дипломат подчеркнула, что Владимир Зеленский, находясь на днях в Вашингтоне, заявлял о якобы стремлении к прекращению огня и "разводил демагогию о параметрах урегулирования конфликта", в то же время продолжая санкционировать нападения на международные топливно-энергетические цепочки. По ее словам, это свидетельствует о лицемерии киевского режима и рисках неконтролируемой эскалации конфликта.
Ранее в четверг пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила, что ночью два танкера у его морского терминала в Черном море подверглись атаке дронами. Погрузка нефти временно приостановлена, при этом объекты нефтепроводной системы работают в штатном режиме.