Россия ждет реакции ООН на атаки Киева на энергообъекты, заявили в МИД

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия ждет от Организации Объединенных Наций (ООН) адекватной реакции на атаки киевского режима по международным энергетическим цепочкам на фоне заявлений Владимира Зеленского о якобы стремлении к прекращению огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Владимир Зеленский, находясь на днях в Вашингтоне, заявлял о якобы стремлении к прекращению огня и "разводил демагогию о параметрах урегулирования конфликта", в то же время продолжая санкционировать нападения на международные топливно-энергетические цепочки. По ее словам, это свидетельствует о лицемерии киевского режима и рисках неконтролируемой эскалации конфликта.