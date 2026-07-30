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Россия ждет реакции ООН на атаки Киева на энергообъекты, заявили в МИД - РИА Новости, 30.07.2026
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17:40 30.07.2026 (обновлено: 18:35 30.07.2026)
Россия ждет реакции ООН на атаки Киева на энергообъекты, заявили в МИД

МИД: Россия ждет от ООН реакции на атаки Киева на энергетические цепочки

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ожидает от ООН адекватной реакции на атаки киевского режима по международным энергетическим цепочкам.
  • Мария Захарова призвала власти США, ООН и другие международные структуры дать оценку действиям Зеленского и «приструнить» его.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия ждет от Организации Объединенных Наций (ООН) адекватной реакции на атаки киевского режима по международным энергетическим цепочкам на фоне заявлений Владимира Зеленского о якобы стремлении к прекращению огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Зеленского и приструнят его. Ожидаем того же от ООН и других международных структур. В противном случае речь пойдет о подстрекательстве киевского режима к новым злодеяниям и фактическом содействии ему", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Дипломат подчеркнула, что Владимир Зеленский, находясь на днях в Вашингтоне, заявлял о якобы стремлении к прекращению огня и "разводил демагогию о параметрах урегулирования конфликта", в то же время продолжая санкционировать нападения на международные топливно-энергетические цепочки. По ее словам, это свидетельствует о лицемерии киевского режима и рисках неконтролируемой эскалации конфликта.
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