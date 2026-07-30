Торговцы людьми используют соцсети, чтобы завербовать своих жертв

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Преступники все чаще используют социальные сети и онлайн-платформы для вербовки жертв торговли людьми, прежде всего детей и подростков, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

По его словам, торговцы людьми также принуждают жертв к участию в мошеннических схемах, кибератаках, вымогательстве и распространении фейков. Он призвал уделять внимание тому, с кем дети и близкие общаются в интернете.