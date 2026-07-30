Торговцы людьми используют соцсети, чтобы завербовать своих жертв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Преступники все чаще используют социальные сети и онлайн-платформы для вербовки жертв торговли людьми, прежде всего детей и подростков.
- Торговцы людьми принуждают жертв к участию в различных преступлениях, таких как мошенничество, кибератаки, вымогательство и распространение фейков.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Преступники все чаще используют социальные сети и онлайн-платформы для вербовки жертв торговли людьми, прежде всего детей и подростков, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
"Преступники часто и, к сожалению, эффективно используют различные онлайн-платформы и социальные сети для вербовки жертв, прежде всего детей и подростков", - написал Лукьянцев в своем Telegram-канале по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми.
По его словам, торговцы людьми также принуждают жертв к участию в мошеннических схемах, кибератаках, вымогательстве и распространении фейков. Он призвал уделять внимание тому, с кем дети и близкие общаются в интернете.
Лукьянцев подчеркнул, что Россия регулярно призывает к конструктивному сотрудничеству на международных площадках.