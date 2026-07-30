Краткий пересказ от РИА ИИ
- В парке Памяти и Славы в городе Сунжа в Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции.
- В церемонии открытия мемориала приняли участие Герой России Султан Хашагульгов и другие участники специальной военной операции.
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Мемориал участникам специальной военной операции открыли в парке Памяти и Славы в городе Сунжа в Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Сегодня в Сунже открыли мемориал участникам специальной военной операции… Этот мемориал - дань уважения нашим героям. Он будет напоминать будущим поколениям о мужестве и стойкости людей, которые встали на защиту Отечества. Очень важно, чтобы молодежь знала историю своих героев, понимала значение их подвига и сохраняла память о тех, кто защищал мирную жизнь наших семей", - написал Калиматов в Telegram-канале.
Он отметил, что работы по созданию памятника начались в 2022 году, для этого перенесли на новую площадку физкультурно-оздоровительный комплекс, а освободившийся участок объединили с парком Памяти и Славы. Теперь здесь будут проходить памятные мероприятия, встречи с ветеранами и участниками СВО, а также мероприятия для молодежи.
В церемонии открытия мемориала приняли участие Герой России Султан Хашагульгов и другие участники специальной военной операции.