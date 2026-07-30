В Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции

Он отметил, что работы по созданию памятника начались в 2022 году, для этого перенесли на новую площадку физкультурно-оздоровительный комплекс, а освободившийся участок объединили с парком Памяти и Славы. Теперь здесь будут проходить памятные мероприятия, встречи с ветеранами и участниками СВО, а также мероприятия для молодежи.