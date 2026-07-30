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В Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции - РИА Новости, 30.07.2026
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19:59 30.07.2026
В Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции

В ингушской Сунже открыли мемориал участникам специальной военной операции

© Махмуд-Али Калиматов/TelegramМемориал участникам специальной военной операции в парке Памяти и Славы в городе Сунжа в Ингушетии
Мемориал участникам специальной военной операции в парке Памяти и Славы в городе Сунжа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Махмуд-Али Калиматов/Telegram
Мемориал участникам специальной военной операции в парке Памяти и Славы в городе Сунжа в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке Памяти и Славы в городе Сунжа в Ингушетии открыли мемориал участникам специальной военной операции.
  • В церемонии открытия мемориала приняли участие Герой России Султан Хашагульгов и другие участники специальной военной операции.
НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Мемориал участникам специальной военной операции открыли в парке Памяти и Славы в городе Сунжа в Ингушетии, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Сегодня в Сунже открыли мемориал участникам специальной военной операции… Этот мемориал - дань уважения нашим героям. Он будет напоминать будущим поколениям о мужестве и стойкости людей, которые встали на защиту Отечества. Очень важно, чтобы молодежь знала историю своих героев, понимала значение их подвига и сохраняла память о тех, кто защищал мирную жизнь наших семей", - написал Калиматов в Telegram-канале.
Он отметил, что работы по созданию памятника начались в 2022 году, для этого перенесли на новую площадку физкультурно-оздоровительный комплекс, а освободившийся участок объединили с парком Памяти и Славы. Теперь здесь будут проходить памятные мероприятия, встречи с ветеранами и участниками СВО, а также мероприятия для молодежи.
В церемонии открытия мемориала приняли участие Герой России Султан Хашагульгов и другие участники специальной военной операции.
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Махмуд-Али КалиматовРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
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