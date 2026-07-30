Застрявший в Дарданеллах сухогруз сняли с мели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сухогруз PILATUS MARINE длиной 190 метров застрял в турецком проливе Дарданеллы из-за выхода из строя двигателя.
- Судно было снято с мели буксирами после осмотра водолазами, и транзит судов через пролив вновь открыт в обе стороны.
СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Буксиры сняли с мели застрявший в Дарданеллах сухогруз, направляющийся в РФ, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"Водолазы осмотрели днище сухогруза PILATUS MARINE на предмет повреждений, после этого судно было снято с мели буксирами", - сообщили в ведомстве.
Транзит судов через пролив после операции вновь открыт в обе стороны.