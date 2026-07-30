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Мексика надеется нарастить турпоток из России - РИА Новости, 30.07.2026
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Туризм
 
16:50 30.07.2026 (обновлено: 22:32 30.07.2026)
Мексика надеется нарастить турпоток из России

РИА Новости: Мексика намерена существенно нарастить турпоток из России

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтупени пирамиды Эль-Кастильо группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике
Ступени пирамиды Эль-Кастильо группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Ступени пирамиды Эль-Кастильо группы Нооч Муль на территории доколумбового города Коба цивилизации майя в Мексике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мексика надеется существенно нарастить турпоток из России.
  • Мексиканская делегация, состоящая из туроператоров и представителей сетей отелей, встретилась с крупными туроператорами России и увидела их интерес к наращиванию турпотока в Мексику.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мексика надеется существенно нарастить турпоток из России, сообщил РИА Новости представитель совета по продвижению туризма мексиканского штата Кинтана-Роо Рейнальдо Дсиб Купул.
Делегация из Мексики с участием туроператоров и сетей отелей находится в Москве для проведения встреч с туристическим сектором России.
«

"(Мексика. — Прим. ред.) хочет привлечь новые рынки и вернуть (старые. — Прим. ред.), как в случае с российским, когда в прошлом у нас были полные чартеры с туристами из России", — отметил он.

Дсиб Купул, возглавляющий делегацию, сообщил, что мексиканские бизнесмены уже встретились с крупными туроператорами России и увидели их интерес к наращиванию турпотока в Мексику.
По данным посольства Мексики в России, латиноамериканскую страну ежегодно посещают около 30 тысяч российских туристов, тогда как в Россию отправляются лишь три тысячи мексиканцев.
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ТуризмМексикаРоссияКинтана-РооНовости - Туризм
 
 
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