Мексика надеется нарастить турпоток из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мексика надеется существенно нарастить турпоток из России.
- Мексиканская делегация, состоящая из туроператоров и представителей сетей отелей, встретилась с крупными туроператорами России и увидела их интерес к наращиванию турпотока в Мексику.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мексика надеется существенно нарастить турпоток из России, сообщил РИА Новости представитель совета по продвижению туризма мексиканского штата Кинтана-Роо Рейнальдо Дсиб Купул.
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"(Мексика. — Прим. ред.) хочет привлечь новые рынки и вернуть (старые. — Прим. ред.), как в случае с российским, когда в прошлом у нас были полные чартеры с туристами из России", — отметил он.
Дсиб Купул, возглавляющий делегацию, сообщил, что мексиканские бизнесмены уже встретились с крупными туроператорами России и увидели их интерес к наращиванию турпотока в Мексику.
По данным посольства Мексики в России, латиноамериканскую страну ежегодно посещают около 30 тысяч российских туристов, тогда как в Россию отправляются лишь три тысячи мексиканцев.
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14 декабря 2025, 07:33