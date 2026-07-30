Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в важной точке завершения специальной военной операции.

Он подчеркнул, что решение человека об участии в СВО непростое и связано с рисками, но призвал беречь себя и добиваться победы не любой ценой.

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск", где напутствовал молодогвардейцев-добровольцев СВО перед отправкой на передовую. В зону спецоперации отправились 17 активистов.

"Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу", — сказал он.

Медведев подчеркнул, что решение об участии в СВО принимается человеком непросто, несет риски, но отражает настоящую любовь к своей Родине.

"Единственное, что я хотел бы вам сказать. Берегите себя. Нам нужна победа, но не любой ценой", — подчеркнул председатель партии.