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Россия находится в очень важной точке завершения СВО, заявил Медведев - РИА Новости, 30.07.2026
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17:11 30.07.2026 (обновлено: 22:27 30.07.2026)
Россия находится в очень важной точке завершения СВО, заявил Медведев

Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече руководства партии с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече руководства партии с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече руководства партии с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в важной точке завершения специальной военной операции.
  • Он подчеркнул, что решение человека об участии в СВО непростое и связано с рисками, но призвал беречь себя и добиваться победы не любой ценой.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск", где напутствовал молодогвардейцев-добровольцев СВО перед отправкой на передовую. В зону спецоперации отправились 17 активистов.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Медведев рассказал, чем закончится СВО
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"Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу", — сказал он.
Медведев подчеркнул, что решение об участии в СВО принимается человеком непросто, несет риски, но отражает настоящую любовь к своей Родине.
"Единственное, что я хотел бы вам сказать. Берегите себя. Нам нужна победа, но не любой ценой", — подчеркнул председатель партии.
Ранее Медведев заявил, что конфликт на Украине, безусловно, закончится победой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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