Успешный семейный человек должен чаще появляться в фильмах, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что образ успешного семейного человека должен чаще появляться в российском кино.
- Дмитрий Медведев посетил площадку молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, который собрал более 1,5 тысяч молодых людей из всех регионов России.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Образ успешного семейного человека должен чаще появляться в российском кино, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента", - сказал Медведев.