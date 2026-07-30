Медведев рассказал о переходе кадров из ОПК в гражданскую сферу после СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что после окончания специальной военной операции понадобится переток кадров из оборонно-промышленного комплекса в гражданскую сферу.
- Председатель партии "Единая Россия" принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. После окончания специальной военной операции России понадобится переток кадров из оборонно-промышленного комплекса в гражданскую сферу, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
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"Когда закончится конфликт, а он, безусловно, закончится и закончится нашей победой, то нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой (из ОПК в гражданскую сферу - ред.) и проводить диверсификацию. И это точно необходимо будет", - сказал Медведев в ходе форума.
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