Медведев рассказал о переходе кадров из ОПК в гражданскую сферу после СВО

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"Когда закончится конфликт, а он, безусловно, закончится и закончится нашей победой, то нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой (из ОПК в гражданскую сферу - ред.) и проводить диверсификацию. И это точно необходимо будет", - сказал Медведев в ходе форума.