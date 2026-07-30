Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о переходе кадров из ОПК в гражданскую сферу после СВО - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 30.07.2026
Медведев рассказал о переходе кадров из ОПК в гражданскую сферу после СВО

Медведев: после СВО понадобится переток кадров из ОПК в гражданскую сферу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что после окончания специальной военной операции понадобится переток кадров из оборонно-промышленного комплекса в гражданскую сферу.
  • Председатель партии "Единая Россия" принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. После окончания специальной военной операции России понадобится переток кадров из оборонно-промышленного комплекса в гражданскую сферу, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
«
"Когда закончится конфликт, а он, безусловно, закончится и закончится нашей победой, то нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой (из ОПК в гражданскую сферу - ред.) и проводить диверсификацию. И это точно необходимо будет", - сказал Медведев в ходе форума.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Медведев рассказал, чем закончится СВО
Вчера, 14:48
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияЭкономикаОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала