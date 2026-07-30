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Медведев рассказал о пользе генетических исследований для развития медицины - РИА Новости, 30.07.2026
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15:13 30.07.2026
Медведев рассказал о пользе генетических исследований для развития медицины

Медведев выступил за развитие генетических исследований для медицины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что является сторонником развития генетических исследований для развития медицины.
  • Генетические исследования полезны для предотвращения болезней и изучения биологической составляющей человеческого бытия, отметил Медведев в ходе молодежного форума «Гвардейск».
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что является сторонником развития генетических исследований для развития медицины.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Генетические исследования, если говорить серьезно, конечно, они очень полезны. Но это в смысле предотвращения болезней, в том числе и врожденных болезней, различного рода исследований продолжительности жизни, здоровой жизни. Ну, вообще всей биологической составляющей человеческого бытия. В этом смысле я, безусловно, за генетические исследования и за то, чтобы их продолжать. И у нас программы на эту тему есть", - рассказал Медведев в ходе форума.
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