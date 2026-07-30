Медведев рассказал о пользе генетических исследований для развития медицины

"Генетические исследования, если говорить серьезно, конечно, они очень полезны. Но это в смысле предотвращения болезней, в том числе и врожденных болезней, различного рода исследований продолжительности жизни, здоровой жизни. Ну, вообще всей биологической составляющей человеческого бытия. В этом смысле я, безусловно, за генетические исследования и за то, чтобы их продолжать. И у нас программы на эту тему есть", - рассказал Медведев в ходе форума.