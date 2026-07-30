Медведев рассказал о роли молодежи в производстве беспилотников

"Во-первых, беспилотниками в нашей стране и так на 90% занимается молодежь. Да, есть крупные КБ (конструкторские бюро - ред.), есть, естественно, крупные предприятия, которые выпускают беспилотники военные, разведывательные, ударные, но даже там работает в основном молодежь", - сказал он на форуме.