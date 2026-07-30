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Медведев рассказал о роли молодежи в производстве беспилотников - РИА Новости, 30.07.2026
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15:13 30.07.2026
Медведев рассказал о роли молодежи в производстве беспилотников

Медведев: беспилотниками в России в 90% случаев занимается молодежь

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разработкой и производством беспилотников в России в 90% случаев занимаются молодые люди.
  • Дмитрий Медведев рассказал об этом на молодежном форуме "Гвардейск".
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Разработкой и производством беспилотников в России в 90% случаев занимаются молодые люди, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Во-первых, беспилотниками в нашей стране и так на 90% занимается молодежь. Да, есть крупные КБ (конструкторские бюро - ред.), есть, естественно, крупные предприятия, которые выпускают беспилотники военные, разведывательные, ударные, но даже там работает в основном молодежь", - сказал он на форуме.
Медведев отметил, что молодые люди занимаются как разработкой, так и выпуском беспилотных летательных аппаратов, данный сектор не монополизирован представителями среднего и старшего поколения.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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