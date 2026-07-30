Рейтинг@Mail.ru
Медведев шуткой отреагировал на идею профориентации на основе ДНК - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 30.07.2026
Медведев шуткой отреагировал на идею профориентации на основе ДНК

Медведев шуткой ответил на идею профориентации на основе генетических данных

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».
  • Одна из участниц форума задала вопрос о возможности использования генетических исследований для определения профессиональной принадлежности человека.
  • Медведев отметил, что воля и желание человека важнее генетической предрасположенности.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев шуткой отреагировал на идею профориентации на основе генетических данных, отметив, что идея небезусловная.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск". В ходе мероприятия одна из участниц задала вопрос, реально ли в будущем использовать генетические исследования человека для определения его принадлежности к той или иной профессии.
Председатель партии "Единая Россия", отвечая на вопрос, отметил, что тема опасная.
"Это не означает, что я предлагаю лежать бревном на пути технологического прогресса, - нет, конечно. Но, с другой стороны, нельзя говорить: "Так, слушай, ну, вот мы посмотрели твой код ДНК, значит, вот из тебя получится только плотник. Так что извини, парень". Ну, это же неправильно", - сказал Медведев в ходе форума.
При этом он подчеркнул, что идея небезусловная, однако воля и желание человека на пути к реализации той или иной цели все равно важнее.
"Если человек там хорошо физически развит, то потенциально он может стать хорошим спортсменом. Но мы с вами знаем, что очень часто хорошими спортсменами становились не люди, у которых была физика изначально какая-то колоссальная, а за счет своего труда и воли", - заключил председатель "Единой России".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Медведев пошутил о фейках про закопанные газовые баллоны вместо газификации
5 мая, 19:16
 
ОбществоДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала