Медведев шуткой отреагировал на идею профориентации на основе ДНК

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».

Одна из участниц форума задала вопрос о возможности использования генетических исследований для определения профессиональной принадлежности человека.

Медведев отметил, что воля и желание человека важнее генетической предрасположенности.

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев шуткой отреагировал на идею профориентации на основе генетических данных, отметив, что идея небезусловная.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск". В ходе мероприятия одна из участниц задала вопрос, реально ли в будущем использовать генетические исследования человека для определения его принадлежности к той или иной профессии.

Председатель партии " Единая Россия ", отвечая на вопрос, отметил, что тема опасная.

"Это не означает, что я предлагаю лежать бревном на пути технологического прогресса, - нет, конечно. Но, с другой стороны, нельзя говорить: "Так, слушай, ну, вот мы посмотрели твой код ДНК, значит, вот из тебя получится только плотник. Так что извини, парень". Ну, это же неправильно", - сказал Медведев в ходе форума.

При этом он подчеркнул, что идея небезусловная, однако воля и желание человека на пути к реализации той или иной цели все равно важнее.