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Медведев передал личные вещи погибшего героя ВОВ его потомкам - РИА Новости, 30.07.2026
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15:05 30.07.2026
Медведев передал личные вещи погибшего героя ВОВ его потомкам

Медведев передал медальон и личные вещи погибшего героя ВОВ его потомкам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев передал медальон и личные вещи погибшего героя Великой Отечественной войны Дмитрия Белоногова его внучке и правнучке.
  • Останки Белоногова, который долгое время считался без вести пропавшим, были обнаружены поисковиками в окрестностях Ржева.
  • Медведев назвал труд поисковиков благородным и важным и поблагодарил участников форума за труд на благо Отечества.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев передал медальон и личные вещи погибшего героя Великой Отечественной войны Дмитрия Белоногова, найденные в окрестностях под Ржевом, его внучке и правнучке, передает корреспондент РИА Новости.
Белоногов долгое время считался без вести пропавшим. Он служил стрелком 1198 стрелкового полка 359 стрелковой дивизии и погиб в феврале 1942 года в бою у деревни Нелюбино Ржевского района. Недавно поисковики обнаружили и идентифицировали его останки. Также активисты нашли его личные вещи, среди них - пуговицы, расческа и две монеты.
В ходе церемонии внучка и правнучка погибшего героя Наталья Никитина и Алла Большакова поблагодарили поисковиков за восстановление исторической памяти.
"Вы знаете, завершение такое важное, трогательное, а главное сильное, подсказывает, что все не зря. И ваше пребывание здесь не зря, как и наше пребывание на Земле. То, чем вы занимаетесь, это действительно важный, благородный труд. И когда он воплощается в такой результат, чувствуешь себя гражданином великой страны. Эта великая страна называется Россия", - сказал Медведев в конце церемонии передачи личных вещей погибшего героя.
Председатель партии также поблагодарил участников форума за труд на благо Отечества.
Медведев в четверг выступил на площадке молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев. Форум собрал более 1,5 тысяч молодых людей из всех регионов России.
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