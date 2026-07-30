Медведев поблагодарил МГЕР за помощь в прифронтовых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев поблагодарил активистов «Молодой гвардии Единой России» за помощь людям в прифронтовых регионах.
- Он отметил, что создано девять постоянно действующих гуманитарных центров и задействовано 7,5 тысячи добровольцев.
- Медведев подчеркнул важность и сложность гуманитарной работы, а также необходимость продолжения помощи пострадавшим.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) за помощь жителям прифронтовых регионов, отметив, что такая гуманитарная работа бывает небезопасна, но очень важна.
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"Хочу также поблагодарить всех, кто занимается нашей гуманитарной миссией в прифронтовых регионах, это делает на системной основе, постоянно. Создано девять постоянно действующих гуманитарных центров, 7,5 тысячи добровольцев", — сказал Медведев.
"Вы все знаете, насколько это важно, насколько это подчас сложно. Иногда, скажем по-честному, небезопасно и заканчивается трагически. Поэтому это очень тоже важное направление", — добавил он.
Медведев отметил, что необходимо продолжать помощь пострадавшим, дежурить в госпиталях, восстанавливать социальные объекты — делать все необходимое.
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28 июня, 16:02