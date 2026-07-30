Медведев поблагодарил МГЕР за помощь в прифронтовых регионах

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) за помощь жителям прифронтовых регионов, отметив, что такая гуманитарная работа бывает небезопасна, но очень важна.

"Хочу также поблагодарить всех, кто занимается нашей гуманитарной миссией в прифронтовых регионах, это делает на системной основе, постоянно. Создано девять постоянно действующих гуманитарных центров, 7,5 тысячи добровольцев", — сказал Медведев.

"Вы все знаете, насколько это важно, насколько это подчас сложно. Иногда, скажем по-честному, небезопасно и заканчивается трагически. Поэтому это очень тоже важное направление", — добавил он.