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Медведев поблагодарил МГЕР за помощь в прифронтовых регионах - РИА Новости, 30.07.2026
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15:00 30.07.2026 (обновлено: 20:14 30.07.2026)
Медведев поблагодарил МГЕР за помощь в прифронтовых регионах

Медведев поблагодарил активистов МГЕР за помощь людям в прифронтовых регионах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев поблагодарил активистов «Молодой гвардии Единой России» за помощь людям в прифронтовых регионах.
  • Он отметил, что создано девять постоянно действующих гуманитарных центров и задействовано 7,5 тысячи добровольцев.
  • Медведев подчеркнул важность и сложность гуманитарной работы, а также необходимость продолжения помощи пострадавшим.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) за помощь жителям прифронтовых регионов, отметив, что такая гуманитарная работа бывает небезопасна, но очень важна.
Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от Ржева. Председатель "Единой России" в рамках мероприятия обратился к участникам.
«

"Хочу также поблагодарить всех, кто занимается нашей гуманитарной миссией в прифронтовых регионах, это делает на системной основе, постоянно. Создано девять постоянно действующих гуманитарных центров, 7,5 тысячи добровольцев", — сказал Медведев.

"Вы все знаете, насколько это важно, насколько это подчас сложно. Иногда, скажем по-честному, небезопасно и заканчивается трагически. Поэтому это очень тоже важное направление", — добавил он.
Медведев отметил, что необходимо продолжать помощь пострадавшим, дежурить в госпиталях, восстанавливать социальные объекты — делать все необходимое.
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