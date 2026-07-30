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Действия нацистов на Украине должны фиксироваться, заявил Медведев - РИА Новости, 30.07.2026
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14:56 30.07.2026
Действия нацистов на Украине должны фиксироваться, заявил Медведев

Медведев: действия бандеровцев и нацистов на Украине должны фиксироваться

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев призвал фиксировать действия бандеровцев и нацистов на Украине.
  • В дальнейшем эта работа должна превратиться в полноценные уголовные дела, добавил он.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Действия бандеровцев и нацистов на Украине должны фиксироваться, эта работа в дальнейшем должна превратиться в полноценные уголовные процессы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Все, что сделали эти бандеровцы, нацисты, подлежит не просто протоколированию и процессуальному оформлению, это должно в конечном счете превратиться в полноценные уголовные процессы. Вот так, как это делал Советский Союз после окончания Второй мировой войны - мы должны сделать", - сказал Медведев в ходе форума.
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