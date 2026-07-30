Действия нацистов на Украине должны фиксироваться, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев призвал фиксировать действия бандеровцев и нацистов на Украине.
- В дальнейшем эта работа должна превратиться в полноценные уголовные дела, добавил он.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Действия бандеровцев и нацистов на Украине должны фиксироваться, эта работа в дальнейшем должна превратиться в полноценные уголовные процессы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Все, что сделали эти бандеровцы, нацисты, подлежит не просто протоколированию и процессуальному оформлению, это должно в конечном счете превратиться в полноценные уголовные процессы. Вот так, как это делал Советский Союз после окончания Второй мировой войны - мы должны сделать", - сказал Медведев в ходе форума.