Действия нацистов на Украине должны фиксироваться, заявил Медведев

"Все, что сделали эти бандеровцы, нацисты, подлежит не просто протоколированию и процессуальному оформлению, это должно в конечном счете превратиться в полноценные уголовные процессы. Вот так, как это делал Советский Союз после окончания Второй мировой войны - мы должны сделать", - сказал Медведев в ходе форума.