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Россия будет переходить на отечественное ПО, заявил Медведев - РИА Новости, 30.07.2026
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14:55 30.07.2026
Россия будет переходить на отечественное ПО, заявил Медведев

Медведев: РФ перейдетна отечественное ПО, но оно должно быть качественным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил о необходимости перехода на российское программное обеспечение, которое должно быть не хуже иностранного и качественным.
  • По словам Медведева, процесс внедрения российского ПО идет не очень быстро, несмотря на "грозные поручения" и усилия специальной комиссии.
  • Медведев подчеркнул, что крупные компании, в том числе с госучастием, с трудом отходят от использования иностранного продукта и в некоторых случаях продолжают на этом зарабатывать.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Переход на российское программное обеспечение необходим, но оно должно быть не хуже иностранного и действительно качественным, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В четверг он принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
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"Переходить будем, переходить надо, но переходить на качественные российские программные технологии", - сказал председатель партии.
Медведев рассказал, что он изо всех сил "пинает в разные места" различные структуры по поводу внедрения российского ПО, есть даже специальная комиссия, которую он возглавляет, и даются "грозные поручения", но процесс идет не очень быстро.
"Все-таки наш программный продукт, наш софт, он должен быть не хуже иностранного. А это всегда вопрос такой тонкий. И нужно доказывать, что все-таки наш софт получился качественный", - пояснил он.
Лидер партии подчеркнул, что есть очень сложные программы, управляющие огромными процессами, которые раньше покупали за границей, но затем зарубежные поставщики приостановили поставки, и теперь все это нужно замещать.
"Это возможно, но нужно применять действительно творческий подход и делать по-настоящему качественный софт", - считает Медведев.
Он также отметил, что в ряде случаев крупные компании, в том числе с госучастием, когда-то "подсели" на иностранный продукт и теперь с трудом отходят от прежней парадигмы, а в некоторых случаях на этом еще и зарабатывают. По мнению Медведева, за такое надо "бить по рукам".
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