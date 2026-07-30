Россия будет переходить на отечественное ПО, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил о необходимости перехода на российское программное обеспечение, которое должно быть не хуже иностранного и качественным.
- По словам Медведева, процесс внедрения российского ПО идет не очень быстро, несмотря на "грозные поручения" и усилия специальной комиссии.
- Медведев подчеркнул, что крупные компании, в том числе с госучастием, с трудом отходят от использования иностранного продукта и в некоторых случаях продолжают на этом зарабатывать.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Переход на российское программное обеспечение необходим, но оно должно быть не хуже иностранного и действительно качественным, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В четверг он принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Переходить будем, переходить надо, но переходить на качественные российские программные технологии", - сказал председатель партии.
Медведев рассказал, что он изо всех сил "пинает в разные места" различные структуры по поводу внедрения российского ПО, есть даже специальная комиссия, которую он возглавляет, и даются "грозные поручения", но процесс идет не очень быстро.
"Все-таки наш программный продукт, наш софт, он должен быть не хуже иностранного. А это всегда вопрос такой тонкий. И нужно доказывать, что все-таки наш софт получился качественный", - пояснил он.
Лидер партии подчеркнул, что есть очень сложные программы, управляющие огромными процессами, которые раньше покупали за границей, но затем зарубежные поставщики приостановили поставки, и теперь все это нужно замещать.
"Это возможно, но нужно применять действительно творческий подход и делать по-настоящему качественный софт", - считает Медведев.
Он также отметил, что в ряде случаев крупные компании, в том числе с госучастием, когда-то "подсели" на иностранный продукт и теперь с трудом отходят от прежней парадигмы, а в некоторых случаях на этом еще и зарабатывают. По мнению Медведева, за такое надо "бить по рукам".