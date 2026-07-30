Россия будет переходить на отечественное ПО, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев заявил о необходимости перехода на российское программное обеспечение, которое должно быть не хуже иностранного и качественным.

По словам Медведева, процесс внедрения российского ПО идет не очень быстро, несмотря на "грозные поручения" и усилия специальной комиссии.

Медведев подчеркнул, что крупные компании, в том числе с госучастием, с трудом отходят от использования иностранного продукта и в некоторых случаях продолжают на этом зарабатывать.

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Переход на российское программное обеспечение необходим, но оно должно быть не хуже иностранного и действительно качественным, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

В четверг он принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".

"Переходить будем, переходить надо, но переходить на качественные российские программные технологии", - сказал председатель партии.

Медведев рассказал, что он изо всех сил "пинает в разные места" различные структуры по поводу внедрения российского ПО, есть даже специальная комиссия, которую он возглавляет, и даются "грозные поручения", но процесс идет не очень быстро.

"Все-таки наш программный продукт, наш софт, он должен быть не хуже иностранного. А это всегда вопрос такой тонкий. И нужно доказывать, что все-таки наш софт получился качественный", - пояснил он.

Лидер партии подчеркнул, что есть очень сложные программы, управляющие огромными процессами, которые раньше покупали за границей, но затем зарубежные поставщики приостановили поставки, и теперь все это нужно замещать.

"Это возможно, но нужно применять действительно творческий подход и делать по-настоящему качественный софт", - считает Медведев.