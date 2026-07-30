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Будущее не возникает само по себе, заявил Медведев - РИА Новости, 30.07.2026
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14:53 30.07.2026
Будущее не возникает само по себе, заявил Медведев

Медведев: будущее не возникает само по себе, а создается трудом множества людей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что будущее создается трудом множества людей.
  • Председатель партии "Единая Россия" принял участие в молодежном форуме "Гвардейск" и отметил, что для развития государства необходимы инвестиции и строительство новых объектов.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Будущее не возникает само по себе, а создается трудом множества людей, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Развитие нашего государства, у нас же самая большая страна в мире, и мы с вами понимаем, нерешенных проблем еще очень много, я уверен, здесь есть ребята, девушки из разных мест, которые требуют развития, требует инвестиций, строительства - это и жильё, и социальные объекты, и опять же новые предприятия. Без этого никакого развития не будет", - сказал Медведев.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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