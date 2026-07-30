Будущее не возникает само по себе, заявил Медведев

"Развитие нашего государства, у нас же самая большая страна в мире, и мы с вами понимаем, нерешенных проблем еще очень много, я уверен, здесь есть ребята, девушки из разных мест, которые требуют развития, требует инвестиций, строительства - это и жильё, и социальные объекты, и опять же новые предприятия. Без этого никакого развития не будет", - сказал Медведев.