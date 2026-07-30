Медведев заявил об особой важности поиска пропавших бойцов в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил об особой важности поиска пропавших без вести бойцов в зоне специальной военной операции.
- Поиск будет вестись с соблюдением всех требований безопасности и во взаимодействии с воинскими подразделениями.
КОКОШКИНО (Тверская обл.), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил об особой важности поиска пропавших без вести бойцов в зоне специальной военной операции, отметив, что поиск должен вестись с соблюдением всех требований безопасности.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
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"Поисковый отряд приступил к работе по поиску военнослужащих, пропавших без вести во время специальной военной операции. Это новое, очень тяжелое, но крайне ответственное направление работы. И как мы с вами понимаем, оно будет достаточно длительным. Так, к сожалению, происходит в период любой войны", - сказал Медведев в ходе форума.
Он подчеркнул, что такой поиск нужно вести с соблюдением всех требований безопасности и во взаимодействии с воинскими подразделениями.