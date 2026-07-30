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Медведев заявил об особой важности поиска пропавших бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2026
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14:53 30.07.2026
Медведев заявил об особой важности поиска пропавших бойцов в зоне СВО

Медведев заявил об особой важности поиска пропавших без вести бойцов в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил об особой важности поиска пропавших без вести бойцов в зоне специальной военной операции.
  • Поиск будет вестись с соблюдением всех требований безопасности и во взаимодействии с воинскими подразделениями.
КОКОШКИНО (Тверская обл.), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил об особой важности поиска пропавших без вести бойцов в зоне специальной военной операции, отметив, что поиск должен вестись с соблюдением всех требований безопасности.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
«
"Поисковый отряд приступил к работе по поиску военнослужащих, пропавших без вести во время специальной военной операции. Это новое, очень тяжелое, но крайне ответственное направление работы. И как мы с вами понимаем, оно будет достаточно длительным. Так, к сожалению, происходит в период любой войны", - сказал Медведев в ходе форума.
Он подчеркнул, что такой поиск нужно вести с соблюдением всех требований безопасности и во взаимодействии с воинскими подразделениями.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссия
 
 
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