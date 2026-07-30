Медведев заявил об особой важности поиска пропавших бойцов в зоне СВО

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"Поисковый отряд приступил к работе по поиску военнослужащих, пропавших без вести во время специальной военной операции. Это новое, очень тяжелое, но крайне ответственное направление работы. И как мы с вами понимаем, оно будет достаточно длительным. Так, к сожалению, происходит в период любой войны", - сказал Медведев в ходе форума.