Движение молодежных строек необходимо по всей России, считает Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев считает, что движение молодежных строек необходимо по всей стране.
- По его мнению, опыт прежних лет и современный опыт нужно использовать для восстановления разрушенных городов и развития государства.
- Медведев напомнил о комсомольских стройках времен СССР, в ходе которых молодые люди строили новые города, заводы и транспортные пути.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Движение молодежных строек необходимо по всей стране, это касается и восстановления разрушенных городов, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Я думаю, что вот такое движение молодежных строек нам абсолютно необходимо по всей стране. И опыт прежних лет и современный опыт обязательно нужно использовать. Это касается и восстановления разрушенных городов, это само собой разумеется, это тоже, кстати, большая, сложная, благородная задача, но в то же время и развитие нашего государства", - сказал Медведев.
Он напомнил, что и во времена СССР в стране было много комсомольских, молодежных строек, в ходе которых молодые люди строили новые города, крупные заводы и новые транспортные пути.
"Это было очень важно, потому что создавать что-то новое в очень сложных условиях или восстанавливать города - это, кстати, после войны было Великой Отечественной - могут только сильные духом люди, а это, ну, все-таки очень часто молодые люди", - считает Медведев.