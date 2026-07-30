Движение молодежных строек необходимо по всей России, считает Медведев

"Я думаю, что вот такое движение молодежных строек нам абсолютно необходимо по всей стране. И опыт прежних лет и современный опыт обязательно нужно использовать. Это касается и восстановления разрушенных городов, это само собой разумеется, это тоже, кстати, большая, сложная, благородная задача, но в то же время и развитие нашего государства", - сказал Медведев.