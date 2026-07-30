Медведев призвал покарать бандеровцев, причастных к преступлениям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил о необходимости найти и покарать всех бандеровцев, причастных к преступлениям против мирного населения.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Нужно найти и покарать всех бандеровцев, причастных к преступлениям против мирного населения, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Справедливость всегда должна торжествовать. Особенно, когда речь идет о преступлениях, совершенных против мирных жителей. Вот сегодня мы тоже об этом говорили. Кошмар, конечно, что там говорить. За это нужно обязательно найти и покарать всех причастных (бандеровцев - ред.)", - сказал он.