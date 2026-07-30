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Медведев призвал покарать бандеровцев, причастных к преступлениям - РИА Новости, 30.07.2026
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14:52 30.07.2026
Медведев призвал покарать бандеровцев, причастных к преступлениям

Медведев призвал найти и покарать причастных к преступлениям бандеровцев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил о необходимости найти и покарать всех бандеровцев, причастных к преступлениям против мирного населения.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Нужно найти и покарать всех бандеровцев, причастных к преступлениям против мирного населения, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Справедливость всегда должна торжествовать. Особенно, когда речь идет о преступлениях, совершенных против мирных жителей. Вот сегодня мы тоже об этом говорили. Кошмар, конечно, что там говорить. За это нужно обязательно найти и покарать всех причастных (бандеровцев - ред.)", - сказал он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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29 июля, 16:44
 
В миреДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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