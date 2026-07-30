Медведев рассказал, как перепрошивают импортные станки в ОПК

"Я часто езжу по заводам, и оборонным в том числе. Проходишь - стоят станки иностранные. На них, естественно, заведен иностранный программный продукт. В какой-то момент отрежут. Подхожу, спрашиваю: "Работает?" Сложный станок. Колоссальная штука. Стоит дорого. Я говорю: "Ну, еще работает?" - "Конечно. Мы все перепрошили", - рассказал Медведев в ходе форума.