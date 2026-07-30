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Медведев рассказал, как перепрошивают импортные станки в ОПК - РИА Новости, 30.07.2026
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14:52 30.07.2026
Медведев рассказал, как перепрошивают импортные станки в ОПК

Медведев рассказал, как российские специалисты перепрошивают импортные станки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев принял участие в молодежном форуме «Гвардейск».
  • Председатель партии «Единая Россия» рассказал, что российские специалисты «перепрошивают» импортные станки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал, как российские специалисты "перепрошивают" импортные станки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Я часто езжу по заводам, и оборонным в том числе. Проходишь - стоят станки иностранные. На них, естественно, заведен иностранный программный продукт. В какой-то момент отрежут. Подхожу, спрашиваю: "Работает?" Сложный станок. Колоссальная штука. Стоит дорого. Я говорю: "Ну, еще работает?" - "Конечно. Мы все перепрошили", - рассказал Медведев в ходе форума.
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