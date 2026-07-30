Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев указал на попытки Запада принижать заслуги России и ее победы.

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на продолжающиеся попытки Запада принижать заслуги России и ее победы.

Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев . Председатель "Единой России" в рамках мероприятия обратился к участникам.

"Хочу всех поблагодарить за поисковую работу, работу по сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны, вообще о наших войнах, о нашем желании показать собственную позицию в противостоянии с тем курсом, который проводится в отношении нашей страны, западными странами. Курс связан с фальсификацией истории нашей великой Родины, принижением заслуг нашего народа и всякого рода обвинениями", - сказал Медведев.

По его словам, совместными усилиями "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" на Ржевской земле с 2020 года были подняты и с почестями захоронены останки более 450 бойцов Красной Армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны.