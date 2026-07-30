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Медведев призвал создавать комнаты матери и ребенка в университетах - РИА Новости, 30.07.2026
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14:51 30.07.2026
Медведев призвал создавать комнаты матери и ребенка в университетах

Медведев заявил о необходимости создания комнат матери и ребенка в университетах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что создание комнат матери и ребенка в российских университетах — необходимая мера в рамках поддержки студенческих семей.
  • По словам Медведева, несмотря на возможные сложности и отсутствие условий, организовать такие комнаты в университетах возможно.
  • Медведев подчеркнул, что комнаты должны быть современными и качественными, с полным набором необходимых принадлежностей и специалистами.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Создание комнат матери и ребенка в российских университетах - это абсолютно необходимая мера с учетом курса на поддержку студенческих семей, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
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"Я уверен, что с учетом нашего курса на то, чтобы поддерживать студенческие семьи, это абсолютно необходимая вещь", - сказал лидер партии.
По его словам, если руководство университета этим занимается, то устроить комнату матери и ребенка не очень сложно, однако можно найти и тысячу причин, почему ее нельзя сделать: нет площадей, нет специалистов, которые будут осуществлять присмотр.
"Это облегчит жизнь девушкам, которые учатся в университете, которые имеют детей. Но это должно быть сделано качественно", - добавил Медведев.
По мнению председателя партии, это должна быть современная комната с полным набором принадлежностей, игрушек, с воспитателями и специалистами.
"Если это делать, то делать по-серьезному. Но я считаю, что делать надо", - подытожил он.
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