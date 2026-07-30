Медведев призвал создавать комнаты матери и ребенка в университетах

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что создание комнат матери и ребенка в российских университетах — необходимая мера в рамках поддержки студенческих семей.

По словам Медведева, несмотря на возможные сложности и отсутствие условий, организовать такие комнаты в университетах возможно.

Медведев подчеркнул, что комнаты должны быть современными и качественными, с полным набором необходимых принадлежностей и специалистами.

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Создание комнат матери и ребенка в российских университетах - это абсолютно необходимая мера с учетом курса на поддержку студенческих семей, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".

« "Я уверен, что с учетом нашего курса на то, чтобы поддерживать студенческие семьи, это абсолютно необходимая вещь", - сказал лидер партии.

По его словам, если руководство университета этим занимается, то устроить комнату матери и ребенка не очень сложно, однако можно найти и тысячу причин, почему ее нельзя сделать: нет площадей, нет специалистов, которые будут осуществлять присмотр.

"Это облегчит жизнь девушкам, которые учатся в университете, которые имеют детей. Но это должно быть сделано качественно", - добавил Медведев.

По мнению председателя партии, это должна быть современная комната с полным набором принадлежностей, игрушек, с воспитателями и специалистами.