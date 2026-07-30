Медведев назвал Россию передовой страной в производстве беспилотников

"Даже те же самые беспилотники, о которых сейчас все говорят, которые являются, наверное, одной из самых модных тем в мире, даже не то, что в нашей стране. Мы понимаем, что сейчас мы научились их делать, хотя до этого делали их очень мало и очень плохо. А сейчас мы передовая страна", - сказал Медведев в ходе форума.