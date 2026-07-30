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Медведев назвал Россию передовой страной в производстве беспилотников - РИА Новости, 30.07.2026
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14:50 30.07.2026
Медведев назвал Россию передовой страной в производстве беспилотников

Медведев: Россия является передовой страной в производстве беспилотников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что Россия является передовой страной в производстве беспилотников.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Россия является передовой страной в производстве беспилотников, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Даже те же самые беспилотники, о которых сейчас все говорят, которые являются, наверное, одной из самых модных тем в мире, даже не то, что в нашей стране. Мы понимаем, что сейчас мы научились их делать, хотя до этого делали их очень мало и очень плохо. А сейчас мы передовая страна", - сказал Медведев в ходе форума.
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