Медведев назвал Россию передовой страной в производстве беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что Россия является передовой страной в производстве беспилотников.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Россия является передовой страной в производстве беспилотников, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".
"Даже те же самые беспилотники, о которых сейчас все говорят, которые являются, наверное, одной из самых модных тем в мире, даже не то, что в нашей стране. Мы понимаем, что сейчас мы научились их делать, хотя до этого делали их очень мало и очень плохо. А сейчас мы передовая страна", - сказал Медведев в ходе форума.
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16 апреля, 18:28