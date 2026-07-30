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Медведев заявил о жесткой конкуренции за IT-специалистов - РИА Новости, 30.07.2026
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14:47 30.07.2026 (обновлено: 16:07 30.07.2026)
Медведев заявил о жесткой конкуренции за IT-специалистов

Медведев: В России идет жесткая конкуренция за IT-специалистов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск". 30 июля 2026
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства Единой России с участниками молодежного палаточного форума Гвардейск. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на встрече руководства "Единой России" с участниками молодежного палаточного форума "Гвардейск". 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев указал на жесткую конкуренцию за IT-специалистов между предприятиями гражданской и оборонной сфер.
  • По мнению Медведева, переманивание IT-специалистов деньгами может быть невыгодно для себестоимости продукции, которая поставляется на фронт.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на жесткую конкуренцию за IT-специалистов между предприятиями гражданской и оборонной сфер.
Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев. В ходе мероприятия один из участников спросил у председателя "Единой России", можно ли сегодня IT-специалисту работать одновременно и в своей организации, и на оборонном предприятии.
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"Конкуренция за IT-специалистов между гражданскими предприятиями, сугубо гражданскими, таких сейчас не очень много, и "оборонкой" довольно жесткая. И переманивают деньгами, и это, наверное, не очень хорошо даже для себестоимости продукции, которая поставляется, конечно, потом на фронт", - сказал Медведев.
По его словам, IT-специалист может работать на оборонном предприятии, например, по договору подряда или по какому-либо аналогичному договору об оказании услуг. При этом все зависит от того, чем работнику там предстоит заниматься.
"Если это понятные вещи, которые не подпадают под гриф секретности, то тогда да... Там, где речь идет уже о секретности, это невозможно. Потому что договор подряда не предполагает возможность выполнения работы с грифом секретно. Это просто по понятным причинам законодательство о государственной тайне", - добавил председатель "Единой России".
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РжевДмитрий МедведевЕдиная РоссияТехнологии
 
 
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