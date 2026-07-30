Медведев заявил о жесткой конкуренции за IT-специалистов

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"Конкуренция за IT-специалистов между гражданскими предприятиями, сугубо гражданскими, таких сейчас не очень много, и "оборонкой" довольно жесткая. И переманивают деньгами, и это, наверное, не очень хорошо даже для себестоимости продукции, которая поставляется, конечно, потом на фронт", - сказал Медведев.