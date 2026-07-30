Медведев заявил о жесткой конкуренции за IT-специалистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев указал на жесткую конкуренцию за IT-специалистов между предприятиями гражданской и оборонной сфер.
- По мнению Медведева, переманивание IT-специалистов деньгами может быть невыгодно для себестоимости продукции, которая поставляется на фронт.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на жесткую конкуренцию за IT-специалистов между предприятиями гражданской и оборонной сфер.
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"Конкуренция за IT-специалистов между гражданскими предприятиями, сугубо гражданскими, таких сейчас не очень много, и "оборонкой" довольно жесткая. И переманивают деньгами, и это, наверное, не очень хорошо даже для себестоимости продукции, которая поставляется, конечно, потом на фронт", - сказал Медведев.
По его словам, IT-специалист может работать на оборонном предприятии, например, по договору подряда или по какому-либо аналогичному договору об оказании услуг. При этом все зависит от того, чем работнику там предстоит заниматься.
"Если это понятные вещи, которые не подпадают под гриф секретности, то тогда да... Там, где речь идет уже о секретности, это невозможно. Потому что договор подряда не предполагает возможность выполнения работы с грифом секретно. Это просто по понятным причинам законодательство о государственной тайне", - добавил председатель "Единой России".
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