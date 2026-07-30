Медведева избрали председателем совета директоров "Ростелекома"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев вновь избран председателем совета директоров «Ростелекома».
- На первом заседании совета директоров сформированы четыре комитета: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь избран председателем совета директоров "Ростелекома", сообщили в компании.
"29 июля 2026 года состоялось первое заседание совета директоров ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM, RTKMP), избранного на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2026 года. Председателем совета директоров компании вновь избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении.
На заседании также были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели. Это комитеты по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.
В августе 2025 года председателем совета директоров "Ростелекома" также был избран Медведев.
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29 июля, 16:26