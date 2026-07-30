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Град повредил дома и соцобъекты в селах Башкирии - РИА Новости, 30.07.2026
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19:47 30.07.2026
Град повредил дома и соцобъекты в селах Башкирии

МЧС: град повредил дома и соцобъекты в селах Башкирии

© Фото : МЧС Башкортостана/MAXПоследствия сильного ветра в деревне Нижние Каргалы в Башкирии
Последствия сильного ветра в деревне Нижние Каргалы в Башкирии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : МЧС Башкортостана/MAX
Последствия сильного ветра в деревне Нижние Каргалы в Башкирии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате сильного ветра и града в селах Башкирии повреждены двадцать частных жилых домов и три социально значимых объекта.
УФА, 30 июл - РИА Новости. Двадцать частных жилых домов и три социально значимых объекта повреждены в результате сильного ветра и града в селах Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В Благоварском районе в деревне Нижние Каргалы сорвана часть кровли сельского дома культуры, повреждена кровля хозяйственной постройки. В Благоваре частично повреждена кровля частной фермы, градом повреждены здания фермы, два автомобиля, хозяйственная постройка", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В селе Верхние Каргалы градом повреждены частный дом и надворные постройки. В Буздякском районе в селе Гафури — крыши детского сада и котельной. В селе Комсомол повреждена крыша сельского дома культуры. Также повреждены крыши 19 частных жилых домов, отмечает МЧС по Башкирии.
"На местах работают комиссии администраций муниципальных районов, проводится оценка ущерба. Всего по республике повреждены 20 частных жилых домов, восемь надворных построек и три социально значимых объекта", - уточняет ведомство.
Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии последствий непогоды, в том числе град размером с яйцо.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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