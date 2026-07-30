Последствия сильного ветра в деревне Нижние Каргалы в Башкирии

Последствия сильного ветра в деревне Нижние Каргалы в Башкирии

Град повредил дома и соцобъекты в селах Башкирии

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате сильного ветра и града в селах Башкирии повреждены двадцать частных жилых домов и три социально значимых объекта.

УФА, 30 июл - РИА Новости. Двадцать частных жилых домов и три социально значимых объекта повреждены в результате сильного ветра и града в селах Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В Благоварском районе в деревне Нижние Каргалы сорвана часть кровли сельского дома культуры, повреждена кровля хозяйственной постройки. В Благоваре частично повреждена кровля частной фермы, градом повреждены здания фермы, два автомобиля, хозяйственная постройка", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

В селе Верхние Каргалы градом повреждены частный дом и надворные постройки. В Буздякском районе в селе Гафури — крыши детского сада и котельной. В селе Комсомол повреждена крыша сельского дома культуры. Также повреждены крыши 19 частных жилых домов, отмечает МЧС по Башкирии.

"На местах работают комиссии администраций муниципальных районов, проводится оценка ущерба. Всего по республике повреждены 20 частных жилых домов, восемь надворных построек и три социально значимых объекта", - уточняет ведомство.