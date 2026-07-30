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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве - РИА Новости, 30.07.2026
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14:26 30.07.2026 (обновлено: 14:45 30.07.2026)
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

МЧС предупредило о ливне и ветре до 15 метров в секунду в четверг в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве во второй половине дня в четверг ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
  • В связи с непогодой МЧС России рекомендует парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными на дороге и не оставлять детей без присмотра.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня в четверг в Москве, сообщили в столичном главке МЧС России.
Ранее сообщалось также об ожидаемой непогоде в Подмосковье.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 мск 30 июля в отдельных районах Москвы ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
В ведомстве в связи с непогодой порекомендовали парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными управляя автомобилем и не оставлять детей без присмотра.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
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