МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве во второй половине дня в четверг ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
- В связи с непогодой МЧС России рекомендует парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными на дороге и не оставлять детей без присмотра.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня в четверг в Москве, сообщили в столичном главке МЧС России.
Ранее сообщалось также об ожидаемой непогоде в Подмосковье.
В ведомстве в связи с непогодой порекомендовали парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными управляя автомобилем и не оставлять детей без присмотра.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности.