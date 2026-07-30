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МЧС предупредило о грозе в Подмосковье - РИА Новости, 30.07.2026
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13:51 30.07.2026
МЧС предупредило о грозе в Подмосковье

МЧС предупредило о ливне, грозе и ветре в четверг в Подмосковье

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня в четверг в Московской области.
  • Гражданам рекомендовано быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня в четверг в Московской области, сообщили в подмосковном главке МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 1-2 часа с сохранением 21 часа 30 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Спасатели призвали граждан быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности, а также сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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