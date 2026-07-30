МЧС предупредило о грозе в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня в четверг в Московской области.
- Гражданам рекомендовано быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня в четверг в Московской области, сообщили в подмосковном главке МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 1-2 часа с сохранением 21 часа 30 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Спасатели призвали граждан быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности, а также сохранять спокойствие и не поддаваться панике.