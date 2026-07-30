В России изменится перечень медизделий, подлежащих обязательной маркировке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России с 1 сентября изменится перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке.
- Маркировку будут наносить на обеззараживатели-очистители воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, санитарно-гигиенические изделия при недержании, слуховые аппараты, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, компьютерные томографы, коронарные стенты и другие медицинские изделия.
- Маркировка введена для защиты населения от фальсификата, гарантии подлинности и качества товаров, а также для создания прозрачной системы контроля за оборотом медизделий на рынке.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке, изменится в России с 1 сентября, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, средства идентификации будут обязательно наносить на обеззараживатели-очистители воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, санитарно-гигиенические изделия при недержании.
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Также в перечень войдут слуховые аппараты (кроме частей и принадлежностей), имплантаты для пластической хирургии и косметологии, компьютерные томографы и коронарные стенты.
Еще обязательная маркировка будет на ортопедической обуви, стельках и полустельках, вкладных корригирующих элементах. Еще в перечень войдут шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, медицинские маски и перчатки.
Маркировку внедрили для защиты населения от фальсификата, гарантии подлинности и качества товаров, а также для создания прозрачной системы контроля за оборотом медизделий на рынке.
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