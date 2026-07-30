"Макс" интегрировали в приемную кампанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В приемную кампанию 2026 года интегрирован национальный мессенджер МАХ.
- При зачислении первокурсники получат уведомление от "Госуслуг" со ссылками на официальные чаты своего вуза в МАХ.
- На данный момент в МАХ создано более 230 тысяч студенческих чатов и более 5 тысяч официальных каналов вузов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Национальный мессенджер МАХ интегрирован в приемную кампанию 2026 года, при зачислении первокурсники получат уведомление от "Госуслуг" со ссылками на официальные чаты своего вуза, сообщается в официальном канале Минобрнауки РФ.
"При поддержке Минобрнауки России в приемную кампанию 2026 года интегрирован национальный мессенджер МАХ. При зачислении первокурсники получат уведомление от Госуслуг на официальные чаты своего вуза в МАХ и смогут пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент в МАХ уже создано более 230 тысяч студенческих чатов, в которых состоят свыше 2,4 миллиона участников. Кроме того, вузы активно развивают официальные каналы в национальном мессенджере: сегодня их насчитывается более 5 тысяч, а их суммарная аудитория превышает 2,6 миллиона человек.
"Интеграция с МАХ позволяет вузам выстроить бесшовную коммуникацию со студентами с первого дня: от официальных учебных чатов до получения расписания", - сказал замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук, слова которого приводятся в сообщении.
Приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня.