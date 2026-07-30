"Макс" интегрировали в приемную кампанию

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Национальный мессенджер МАХ интегрирован в приемную кампанию 2026 года, при зачислении первокурсники получат уведомление от "Госуслуг" со ссылками на официальные чаты своего вуза, сообщается в официальном канале Минобрнауки РФ.

Уточняется, что в настоящий момент в МАХ уже создано более 230 тысяч студенческих чатов, в которых состоят свыше 2,4 миллиона участников. Кроме того, вузы активно развивают официальные каналы в национальном мессенджере: сегодня их насчитывается более 5 тысяч, а их суммарная аудитория превышает 2,6 миллиона человек.