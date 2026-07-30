Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Северной Македонии

БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Северной Македонии, сообщило российское диппредставительство.

Ранее об избирательных участках на выборах в Госдуму сообщили, в частности, посольства РФ в Хорватии и Словении.