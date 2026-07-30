Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Северной Македонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве России в Северной Македонии.
БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Северной Македонии, сообщило российское диппредставительство.
Выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва состоятся 20 сентября.
"Для проведения голосования посольством России в Северной Македонии был создан избирательный участок №8196… Дата и время работы: 20 сентября 2026 года, с 08.00 до 20.00 по местному времени", - сообщила дипмиссия в Telegram.
Ранее об избирательных участках на выборах в Госдуму сообщили, в частности, посольства РФ в Хорватии и Словении.