Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Северной Македонии - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 30.07.2026
Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Северной Македонии

Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в Северной Македонии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Северной Македонии в Скопье
Флаг Северной Македонии в Скопье - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Северной Македонии в Скопье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве России в Северной Македонии.
БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму в посольстве РФ в Северной Македонии, сообщило российское диппредставительство.
Выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва состоятся 20 сентября.
"Для проведения голосования посольством России в Северной Македонии был создан избирательный участок №8196… Дата и время работы: 20 сентября 2026 года, с 08.00 до 20.00 по местному времени", - сообщила дипмиссия в Telegram.
Ранее об избирательных участках на выборах в Госдуму сообщили, в частности, посольства РФ в Хорватии и Словении.
Работа Информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
ЦИК зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий на выборы в Госдуму
Вчера, 11:21
 
В миреРоссияСеверная МакедонияГосдума РФВыборы в Государственную думу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала