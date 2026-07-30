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Общественники хотят создать в магазинах "Зеленые коридоры" - РИА Новости, 30.07.2026
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06:08 30.07.2026
Общественники хотят создать в магазинах "Зеленые коридоры"

РИА Новости: Лещинская предложила внедрить в магазинах "Зеленые коридоры"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина выбирает товары в магазине
Женщина выбирает товары в магазине - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина выбирает товары в магазине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерина Лещинская, председатель Всероссийского движения «Здоровое отечество», предложила внедрить в продуктовых магазинах систему навигации «Зеленый коридор».
  • Проект предусматривает нанесение зеленой навигационной линии, ведущей покупателей к отделам с продуктами здорового питания.
  • Предлагается перенести продукцию импульсного спроса (сладости, снеки и т. д.) из прикассовых зон и других заметных мест на менее видные полки.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Всероссийского движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская предложила внедрить в продуктовых магазинах "Зеленые коридоры", ведущие покупателей к отделам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими продуктами здорового питания.
Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Просим Вас рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по внедрению в российских продуктовых магазинах системы навигации "Зеленый коридор", направленной на популяризацию здорового питания без введения каких-либо ограничений или запретов", - сказано в обращении.
Уточняется, что предлагаемый проект предусматривает нанесение в торговых залах яркой зеленой навигационной линии, ведущей покупателей к отделам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими продуктами здорового питания.
Также в обращении предлагается перенести продукцию импульсного спроса - сладости, снеки, сладкие газированные напитки и другие продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров - из прикассовых зон и других наиболее заметных мест на менее видные полки.
Кроме того, предусматривается создание добровольной системы общественного признания для торговых организаций, участвующих в проекте, с присвоением специального статуса "Территория здорового выбора".
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