Общественники хотят создать в магазинах "Зеленые коридоры"

Краткий пересказ от РИА ИИ Екатерина Лещинская, председатель Всероссийского движения «Здоровое отечество», предложила внедрить в продуктовых магазинах систему навигации «Зеленый коридор».

Проект предусматривает нанесение зеленой навигационной линии, ведущей покупателей к отделам с продуктами здорового питания.

Предлагается перенести продукцию импульсного спроса (сладости, снеки и т. д.) из прикассовых зон и других заметных мест на менее видные полки.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Всероссийского движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская предложила внедрить в продуктовых магазинах "Зеленые коридоры", ведущие покупателей к отделам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими продуктами здорового питания.

Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим Вас рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по внедрению в российских продуктовых магазинах системы навигации "Зеленый коридор", направленной на популяризацию здорового питания без введения каких-либо ограничений или запретов", - сказано в обращении.

Уточняется, что предлагаемый проект предусматривает нанесение в торговых залах яркой зеленой навигационной линии, ведущей покупателей к отделам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими продуктами здорового питания.

Также в обращении предлагается перенести продукцию импульсного спроса - сладости, снеки, сладкие газированные напитки и другие продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров - из прикассовых зон и других наиболее заметных мест на менее видные полки.