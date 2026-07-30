ВС России поразили ракетный завод во Львове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска поразили завод бортовой электроники во Львове в ходе ночного удара.
- Завод "ЛОРТА" осуществлял производство бортовой электроники для ракет различных модификаций, а также радиолокационных систем для управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские войска в ходе ночного массированного удара поразили во Львове завод бортовой электроники для ракет разных модификаций, а также радиолокационных систем для ракет "Нептун-МД" и аналога зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Поражены в городе Львов... ракетный агрегатно-детальный завод Львов-1 (ГП "Львовский государственный завод "ЛОРТА"), осуществляющее производство бортовой электроники для ракет различных модификаций, а также радиолокационных систем для управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300 (проект "Клон")", - говорится в сообщении.
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