ВС России поразили ракетный завод во Львове

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские войска в ходе ночного массированного удара поразили во Львове завод бортовой электроники для ракет разных модификаций, а также радиолокационных систем для ракет "Нептун-МД" и аналога зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг министерство обороны РФ.