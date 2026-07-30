ВС России поразили ремонтное авиапредприятие во Львове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия поразила ремонтное авиапредприятие во Львове в ходе ночного удара.
- Пораженное предприятие занималось производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет "Фламинго" и беспилотных летательных аппаратов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская армия в ходе ночного массированного удара поразила во Львове ремонтное авиапредприятие, обслуживающее двигатели крылатых ракет "Фламинго", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Поражены в городе Львов: ремонтное предприятие авиационной промышленности Львов (ООО "Львовский авиационный завод "ЛДАРЗ"), занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также беспилотных летательных аппаратах большой и средней дальности", - говорится в сообщении.
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