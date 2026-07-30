Во Флориде покупатель лотерейного билета выиграл 800 миллионов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Покупатель лотерейного билета в американской Флориде выиграл джекпот в размере примерно 800 миллионов долларов.
- Выигранный джекпот является крупнейшим в этом году и десятым по величине в истории игры Mega Millions.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Покупатель лотерейного билета в американской Флориде выиграл джекпот в размере примерно 800 миллионов долларов, пишет газета New York Post.
"Счастливый обладатель лотерейного билета Mega Millions из Флориды выиграл джекпот, оцениваемый примерно в 800 миллионов долларов. Он является крупнейшим в этом году и десятым по величине в истории игры", - говорится в сообщении.
Личность владельца билета пока не установлена. По информации издания, вероятность выигрыша джекпота в игре составляет один к почти 290,5 миллиона.
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21 октября 2025, 08:00