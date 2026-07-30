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Во Флориде покупатель лотерейного билета выиграл 800 миллионов долларов - РИА Новости, 30.07.2026
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12:33 30.07.2026 (обновлено: 12:49 30.07.2026)
Во Флориде покупатель лотерейного билета выиграл 800 миллионов долларов

Во Флориде покупатель лотерейного билета выиграл джекпот в размере $800 млн

© AP Photo / Wilfredo LeeМужчина держит лотерейный билет Mega Millions
Мужчина держит лотерейный билет Mega Millions - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Wilfredo Lee
Мужчина держит лотерейный билет Mega Millions. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покупатель лотерейного билета в американской Флориде выиграл джекпот в размере примерно 800 миллионов долларов.
  • Выигранный джекпот является крупнейшим в этом году и десятым по величине в истории игры Mega Millions.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Покупатель лотерейного билета в американской Флориде выиграл джекпот в размере примерно 800 миллионов долларов, пишет газета New York Post.
"Счастливый обладатель лотерейного билета Mega Millions из Флориды выиграл джекпот, оцениваемый примерно в 800 миллионов долларов. Он является крупнейшим в этом году и десятым по величине в истории игры", - говорится в сообщении.
Личность владельца билета пока не установлена. По информации издания, вероятность выигрыша джекпота в игре составляет один к почти 290,5 миллиона.
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