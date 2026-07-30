Сильный ливень обрушился на центр Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг днем центр Москвы накрыл сильный ливень с ветром.
- Ранее синоптики прогнозировали в Москве температуру до плюс 23 градусов и дождь с грозой.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сильный ливень накрыл центр Москвы в четверг днем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что температура воздуха до плюс 23 градусов и дождь с грозой ожидаются в Москве в четверг.
В частности, ливень, сопровождаемый сильным ветром, наблюдается в районе станции метро "Парк Культуры".