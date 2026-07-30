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Сильный ливень обрушился на центр Москвы - РИА Новости, 30.07.2026
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13:03 30.07.2026
Сильный ливень обрушился на центр Москвы

Сильный ливень накрыл центр Москвы в четверг

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг днем центр Москвы накрыл сильный ливень с ветром.
  • Ранее синоптики прогнозировали в Москве температуру до плюс 23 градусов и дождь с грозой.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сильный ливень накрыл центр Москвы в четверг днем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что температура воздуха до плюс 23 градусов и дождь с грозой ожидаются в Москве в четверг.
В частности, ливень, сопровождаемый сильным ветром, наблюдается в районе станции метро "Парк Культуры".
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