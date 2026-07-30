Лимаренко: нефтегазовый комплекс Сахалина стал основой роста экономики ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Сахалинский нефтегазовый комплекс продолжает оставаться основой развития экономики Дальнего Востока, сообщил губернатор Валерий Лимаренко на международном форуме "Энергия Сахалина".

"Островной регион обеспечивает газом не только внутренние потребности Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока. Наша продукция востребована также на международных рынках. Сахалинский нефтегазовый комплекс продолжает оставаться основой развития экономики Дальнего Востока и имеет большие перспективы", - сказал Лимаренко во время выступления на пленарной сессии "Шельфовые проекты: драйверы роста в новой реальности".

Он отметил, что, несмотря на внешнее давление, российские компании продолжают успешно реализовывать нефтегазовые проекты. Сахалинская область демонстрирует устойчивый рост экономики, поставив рекорд по объему инвестиций в основной капитал – свыше 450 миллиардов рублей по итогам 2025 года.

"Дальнейшее развитие связываем с проектом "Сахалин-3". Речь идет не только о наращивании объемов газодобычи, но и развитии глубокой переработки. Такую задачу поставил перед нами президент Владимир Владимирович Путин", – уточнил губернатор.

По его словам, в регионе эффективно решается вопрос импортозамещения сервисов. В Сахалинском нефтегазовом индустриальном парке зарегистрированы 12 резидентов, которые занимаются ремонтом и обслуживанием оборудования, которое используется на шельфовых проектах.

На сессии также выступил зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, который назвал Сахалинскую область лидером по уровню газификации на Дальнем Востоке и одним из ведущих регионов страны по этому показателю.

""Газпром" последовательно развивает проекты "Сахалин-2" и "Сахалин-3". Ресурсная база "Сахалина-3" является ключевой для обеспечения газом потребителей Дальнего Востока. На Киринском месторождении применяются передовые высоконадежные технологии", – рассказал Маркелов.

Он обратил внимание, что сегодня это единственное месторождение на российском шельфе, где добыча ведется с использованием подводных добычных комплексов, и Сахалин по праву стал флагманом этого направления.

На сессии участники затронули также вопрос логистических преимуществ островного региона на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. По мнению экспертов, он показал хрупкость маршрутов, которыми пользуется Азия, а Сахалин находится в более выигрышном географическом положении.

"Регион можно по праву назвать островом стабильности, обеспечивающим надежные поставки углеводородов на внешние рынки как морским, так и трубопроводным транспортом. Более того, благодаря короткому транспортному плечу сахалинские ресурсы сохраняют высокую конкурентоспособность. По стоимости сахалинские проекты фактически не имеют равных: газ из США и Австралии в среднем в несколько раз дороже, в том числе в сегменте СПГ", – считает управляющий директор ООО "Выгон Консалтинг" Григорий Выгон.