В Лос-Анджелеса не ведут расследований в отношении Джареда Лето, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британские СМИ сообщили об обвинениях 10 женщин в адрес Джареда Лето в непристойном поведении, включая случаи домогательств и половой связи с несовершеннолетней.
- Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии.
- Полиция Лос-Анджелеса не ведет открытых расследований в отношении Джареда Лето, заявлений о сексуальном насилии или иных преступлениях сексуального характера против него не обнаружено.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса не ведет открытых расследований в отношении американского актера и певца Джареда Лето на фоне обвинений в сексуальном насилии, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
В среду британские СМИ сообщили, что 10 женщин обвинили оскароносного актера и певца Джареда Лето в непристойном поведении, в том числе в одном случае домогательств и одном случае половой связи с несовершеннолетней, многие во время инцидентов были подростками. Четыре женщины обвинили Лето в противоправном сексуальном поведении. Сам Лето позднее отверг обвинения в сексуальном насилии.
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"Источники TMZ в полиции Лос-Анджелеса сообщили, что в настоящее время в отношении Лето нет открытых расследований, а следователи не обнаружили поданных против него заявлений о сексуальном насилии или иных преступлениях сексуального характера", - говорится в публикации.
Джаред Лето - американский актер и один из основателей рок-группы Thirty Seconds to Mars.
Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии
29 июля, 19:51