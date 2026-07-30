Рейтинг@Mail.ru
В Лос-Анджелеса не ведут расследований в отношении Джареда Лето, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:34 30.07.2026 (обновлено: 22:35 30.07.2026)
В Лос-Анджелеса не ведут расследований в отношении Джареда Лето, пишут СМИ

TMZ: полиция Лос-Анджелеса не ведет открытых расследований против Джареда Лето

© AP Photo / Jordan StraussДжаред Лето
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Джаред Лето. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские СМИ сообщили об обвинениях 10 женщин в адрес Джареда Лето в непристойном поведении, включая случаи домогательств и половой связи с несовершеннолетней.
  • Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии.
  • Полиция Лос-Анджелеса не ведет открытых расследований в отношении Джареда Лето, заявлений о сексуальном насилии или иных преступлениях сексуального характера против него не обнаружено.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса не ведет открытых расследований в отношении американского актера и певца Джареда Лето на фоне обвинений в сексуальном насилии, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
В среду британские СМИ сообщили, что 10 женщин обвинили оскароносного актера и певца Джареда Лето в непристойном поведении, в том числе в одном случае домогательств и одном случае половой связи с несовершеннолетней, многие во время инцидентов были подростками. Четыре женщины обвинили Лето в противоправном сексуальном поведении. Сам Лето позднее отверг обвинения в сексуальном насилии.
«
"Источники TMZ в полиции Лос-Анджелеса сообщили, что в настоящее время в отношении Лето нет открытых расследований, а следователи не обнаружили поданных против него заявлений о сексуальном насилии или иных преступлениях сексуального характера", - говорится в публикации.
Джаред Лето - американский актер и один из основателей рок-группы Thirty Seconds to Mars.
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии
29 июля, 19:51
 
ШоубизВ миреЛос-АнджелесДжаред ЛетоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала